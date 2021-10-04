БАКУ /Trend/ - В Грузии за сутки выявлены 867 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1 877 человек, скончались 30 человек, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

За последние 24 часа по всей стране были проведены 16 066 тестов на COVID-19.

Общее число заболевших в Грузии с начала пандемии достигло 618 620, из них 591 668 человек выздоровели, скончались 9 068 человек.

В настоящее время в Грузии 31 человек находится на карантине, 4 133 человека - на стационарном лечении. По состоянию на 4 октября в стране вакцинированы от коронавируса более 1,8 миллиона человек.

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Эльдар Пашаев)