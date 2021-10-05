БАКУ /Trend/ - В Грузии за сутки выявлены 2 800 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели от этого заболевания 1 485, скончались 42 человека, сообщает Trend во вторник со ссылкой на грузинские СМИ.

За последние 24 часа по всей стране были проведены 33 696 тестов на COVID-19.

Общее число заболевших в Грузии с начала пандемии достигло 621 420, из них 593 153 человек выздоровели, 9 110 - скончались.

В настоящее время в Грузии 34 человека находится в связи с коронавирусом на карантине, 4 025 - на стационарном лечении. По состоянию на 5 октября в стране вакцинированы от коронавируса более 1,8 миллиона человек.

(Автор: Марьяна Ахмедова)