В Грузии за сутки выявлено более 2 тыс. новых случаев заражения коронавирусом
БАКУ /Trend/ - В Грузии за сутки выявлены 2 228 новых случаев заражения коронавирусом, 1 711 человек выздоровели, 28 - скончались, сообщает в среду Trend со ссылкой на грузинские СМИ.
За последние 24 часа в стране было проведено 31 828 тестов на COVID-19.
Общее число заболевших коронавирусом в Грузии с начала пандемии достигло 626 058, из них 596 380 человек выздоровели, 9 162 - скончались.
В настоящее время 65 человек находятся на карантине в связи с коронавирусом, 4 150 - на стационарном лечении. По состоянию на 7 октября, вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли более 1,8 миллиона человек.
(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)
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