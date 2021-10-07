Грузия создала стабильную экономику для аутсорсинга - Ryan Strategic Advisory
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Чем занималась в Азербайджане религиозная агентура Ирана на протяжении 30 лет - детали истинной деятельности Оджага Неджата
Азербайджанские медийные личности отмечены дипломами Международной Ассоциации Азербайджан-Израиль (ВИДЕО, ФОТО)
Россия исходит из приоритетного характера задачи по обеспечению геополитической стабильности и безопасности на Южном Кавказе - Захарова
За девять месяцев второй дозой вакцинировались 53,2 процента населения Азербайджана - замминистра здравоохранения
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Бакинского зоологического парка после реконструкции
Азербайджанский врач рассказал об опасности тяжелого течения COVID-19 после введения второй дозы вакцины
Президент Ильхам Алиев наградил группу азербайджанских миротворцев, проходивших службу в Афганистане
На фоне достижений в политической и социально-экономической сферах в сознании азербайджанской молодежи происходят важные изменения - министр молодежи и спорта
Третья доза вакцины многократно снижает вероятность развития осложнений у лиц старше 60 лет – Ягут Гараева
Современными протезами верхних конечностей обеспечены 6 участников Отечественной войны Азербайджана - минтруда (ФОТО)