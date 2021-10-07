Правительство Великобритании разрешит въезд путешественникам из Грузии

Правительство Великобритании разрешит въезд путешественникам из 47 стран, в том числе и из Грузии. С 11 октября гражданам этих стран больше не придется проходить обязательный карантин во время путешествия по Великобритании, передает Trend со ссылкой на 1TV.

Великобритания удалила из «красного списка» 47 стран, в том числе Грузию, Черногорию, Филиппины, Бразилию, Чили и другие.

Правила и ограничения для путешественников, желающих въехать в Великобританию из разных стран пересматриваются каждые три недели.