Тбилиси и Киев будут строить общее европейское будущее - грузинский депутат

БАКУ /Trend/ - Грузия и Украина являются партнерами с общими интересами и взаимной приверженностью построению общего европейского будущего.

Об этом заявил депутат парламента Грузии Каха Кучава на встрече с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Киеве, передает в пятницу Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Стороны обсудили дружественные и партнерские отношения между Грузией и Украиной, общие цели, в том числе по членству в ЕС, пути поддержки туризма после пандемии коронавируса и возможности увеличения двустороннего товарооборота до одного миллиарда долларов в год.

Шмыгаль отметил восстановление положительной динамики двустороннего экономического сотрудничества.

"Товарооборот между Украиной и Грузией вырос почти на 30 процентов в первом полугодии 2021 года. Надеюсь, что положительная динамика нашей двусторонней торговли сохранится и далее", - сказал премьер.

Стороны также обсудили ситуацию вокруг экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

По словам Кучавы, ничто не сможет ухудшить отношения между Грузией и Украиной.

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)