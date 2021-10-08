В Грузии за сутки выявлено более 2,6 тыс. случаев заражения коронавирусом

БАКУ /Trend/ - В Грузии за сутки выявлен 2 661 новый случай заражения коронавирусом, 1 274 человека выздоровели, 30 - скончались, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

За последние 24 часа в стране было проведено 36 840 тестов на COVID-19.

Общее число заболевших коронавирусом в Грузии с начала пандемии достигло 628 719, из них 597 654 человека выздоровели, 9 192 - скончались.

В настоящее время 67 человек находятся на карантине в связи с коронавирусом, 4 201 - на стационарном лечении.

По состоянию на восьмое октября, вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли более 1,8 миллиона человек.

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)