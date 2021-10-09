В Грузии за сутки выявлено более 2,8 тыс. случаев заражения коронавирусом
БАКУ /Trend/ - В Грузии за сутки выявлено 2 844 новых случая заражения коронавирусом, 814 человек выздоровели, 29 - скончались, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на грузинские СМИ.
За последние 24 часа в стране было проведено 38 042 теста на COVID-19.
Общее число заболевших коронавирусом в Грузии с начала пандемии достигло 631 563, из них 598 468 человек выздоровели, 9 221 - скончался.
В настоящее время 67 человек находятся на карантине в связи с коронавирусом, 4 203 - на стационарном лечении.
По состоянию на восьмое октября, вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли более 1,8 миллиона человек.
(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)
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