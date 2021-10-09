В Грузии 11 октября объявлено днем траура в связи с трагедией в Батуми. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

"Я соболезную семьям погибших и их близким. Вместе с ними об этой ужасной трагедии скорбит вся Грузия. По моему решению в память о погибших 11 октября будет объявлен днем траура", – написал Гарибашвили на своей странице в Facebook.

По его словам, государство окажет помощь всем пострадавшим, а виновные будут наказаны по всей строгости закона.

Один из подъездов пятиэтажного жилого дома на улице 26 Мая в Батуми обрушился 8 октября около 12 часов дня. Скончались шесть человек, состояние одного спасенного остается тяжелым. Поиски оставшихся под завалами продолжаются.

МВД Грузии в связи с обрушением задержало трех человек: владельца квартиры на первом этаже и двух нанятых рабочих, которые выполняли ремонтные работы. По данным ведомства, они проводили ремонтные работы с грубым нарушением правил безопасности, что, скорее всего, и привело к обрушению одного из подъездов многоквартирного дома.

За преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до десяти лет.