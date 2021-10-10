В Грузии выявлено 2490 новых случаев коронавируса

В Грузии за сутки выявлено 2490 новых случаев коронавируса, выздоровели 2056 инфицированных, от коронавируса умерли 25 пациентов. Информацию распространяет Национальный центр контроля заболеваний Грузии, передает Trend со ссылкой на 1TV.

С начала пандемии в стране в общей сложности зарегистрировано 634 053 случая заражения коронавирусом, из которых 600 524 человек выздоровели и 9 246 умерли.

Всего сделано 1 871 116 прививок, вчера вакцинировались 6964 человека.

По состоянию на 9 октября в Грузии было выявлено 2844 новых случая коронавируса, 814 пациентов выздоровели и 29 скончались.