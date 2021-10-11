В Грузии назвали число полностью вакцинированных от COVID-19 граждан
БАКУ /Trend/ - В Грузии 871 014 человек, или 30,5 процента численности взрослого населения, прошли полную вакцинацию от COVID-19, передает в понедельник Trend со ссылкой на грузинские СМИ.
С начала вакцинации в Грузии вакцину от коронавируса получили около 1,8 миллиона человек.
При этом первую дозу препарата получили около одного миллиона граждан, или 35,2 процента численности взрослого населения.
10 октября в Грузии было использовано 6 964 дозы вакцины от коронавируса.
(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)
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