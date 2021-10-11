В Грузии за сутки выявлены 1 530 случаев заражения коронавирусом

БАКУ /Trend/ - В Грузии за сутки выявлены 1 530 новых случаев заражения коронавирусом, 1 848 человек выздоровели, 23 - скончались, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

За последние 24 часа в стране проведены 17 711 тестов на COVID-19.

Общее число заболевших коронавирусом в Грузии с начала пандемии достигло 635 583, из них 602 372 человека выздоровели, 9 269 - скончались.

В настоящее время 71 человек в стране находится на карантине в связи с коронавирусом, 4 514 - на стационарном лечении.

По состоянию на 11 октября, вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли более 1,8 миллиона человек. За сутки вакцинированы 3 442 человека.

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Натаван Эфендиева)