В Грузии за сутки выявлены 1 530 случаев заражения коронавирусом
БАКУ /Trend/ - В Грузии за сутки выявлены 1 530 новых случаев заражения коронавирусом, 1 848 человек выздоровели, 23 - скончались, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на грузинские СМИ.
За последние 24 часа в стране проведены 17 711 тестов на COVID-19.
Общее число заболевших коронавирусом в Грузии с начала пандемии достигло 635 583, из них 602 372 человека выздоровели, 9 269 - скончались.
В настоящее время 71 человек в стране находится на карантине в связи с коронавирусом, 4 514 - на стационарном лечении.
По состоянию на 11 октября, вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли более 1,8 миллиона человек. За сутки вакцинированы 3 442 человека.
(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Натаван Эфендиева)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
ГПС опровергла утверждения об использовании территории Азербайджана в разведывательных целях против Ирана
В Турции прошли премьерные показы фильма о журналистке, ставшей очевидцем 44-дневной Отечественной войны (ФОТО)
В Фонде возрождения Карабаха состоялась встреча, посвященная обмену мнениями по устранению ущерба, нанесенного окружающей среде, и восстановлению экологического баланса в Карабахе (ФОТО)
Совершенные Арменией убийства мирных жителей Азербайджана до сих пор не получили правовой оценки на международном уровне – омбудсмен
Хроника Победы: Обращение Первого вице-президента Мехрибан Алиевой к мировому сообществу от 11 октября 2020 года (ФОТО)
ЦИК Грузии - По состоянию на 10 октября избирательная комиссия пересчитала результаты 812 участковых избирательных комиссий
Состоялась очередная церемония выпуска "Курса подготовки сверхсрочников действительной военной службы" (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев: Азербайджанский народ поверил в нас и был абсолютно уверен в том, что мы одержим историческую Победу. Так и случилось