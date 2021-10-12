В Грузии за сутки выявлено более 4,5 тыс. случаев заражения коронавирусом
БАКУ /Trend/ - В Грузии за сутки выявлены 4 775 новых случаев заражения коронавирусом, 1 623 человека выздоровели, 37 - скончались, сообщает во вторник Trend со ссылкой на грузинские СМИ.
За последние 24 часа в стране проведены 47 723 теста на COVID-19.
Общее число заболевших коронавирусом в Грузии с начала пандемии достигло 640 358, из них 603 995 человек выздоровели, 9 306 - скончались.
В настоящее время 71 человек в стране находится на карантине в связи с коронавирусом, 4 616 - на стационарном лечении.
По состоянию на 12 октября, вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли более 1,8 миллиона человек. За сутки вакцину получили 6 817 человек.
(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)
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