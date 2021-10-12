Генсек Совета Европы выразила соболезнования в связи с трагедией в Батуми

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич направляет письмо премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили, в котором выражает соболезнования грузинскому народу в связи с трагедией, вызванной обрушением жилого дома в Батуми, передает Trend со ссылкой на 1TV.

В письме Ираклию Гарибашвили Мария Пейчинович-Бурич желает пострадавшим стойкости и мужества на пути выздоровления.

«Господин премьер-министр, факт фатального обрушения здания в Батуми и вызванные этим трагические человеческие жертвы вызвали у меня большое горе. Разрешите мне от имени Совета Европы выразить искреннее сожаление и сочувствие семьям и любимым людям тех, кто погиб в результате трагических событий, а также всему грузинскому народу. Я также хочу пожелать пострадавшим стойкости и мужества на пути выздоровления, — говорится в письме генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, перевод которого распространяет пресс-служба правительства.