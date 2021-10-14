В Грузии за сутки выявлено более 4,2 тыс. случаев заражения коронавирусом

БАКУ /Trend/ - В Грузии за сутки выявлены 4 212 новых случаев заражения коронавирусом, 1 982 человека выздоровели, 38 - скончались, сообщает в четверг Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

За последние 24 часа в стране проведены 52 620 тестов на COVID-19.

Общее число заболевших коронавирусом в Грузии с начала пандемии достигло 649 407, из них 607 563 человека выздоровели, 9 370 - скончались.

В настоящее время 61 человек в стране находится в связи с коронавирусом на карантине, 4 894 - на стационарном лечении.

По состоянию на 14 октября, вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли более 1,8 миллиона человек. За сутки вакцину от COVID-19 получили 6 110 человек.

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Натаван Эфендиева)