В Тбилиси разрабатывают стратегию привлечения туристов с высоким уровнем платежеспособности

Мэрия Тбилиси организовала информационный визит в столицу Грузии для представителей туристических фирм из ОАЭ, Кувейта, Катара, Омана, Бахрейна и Саудовской Аравии. Об этом сообщает пресс-служба мэрии, передает Trend со ссылкой на Новости Грузия.

В мэрии рассчитывают, что поездка послужит привлечению высокоплатежных путешественников из арабских стран, отмечая при этом, что сейчас такие мероприятия очень важны для поддержки туристического сектора, пострадавшего от пандемии COVID-19.

«Тбилисская мэрия в виде разных проектов активно включена в процесс восстановления сектора туризма. Для нас одна из главных задач, вместе с ростом числа туристов, привлечь визитеров с рынков с высокой платежеспособностью», - заявил заместитель мэра Тбилиси Андрия Басилая.

Участники тура провели встречи со своими грузинскими коллегами, чтобы обменяться опытом и определить планы на будущее.