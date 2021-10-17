В Грузии выявлен 4 581 новый случай коронавируса, выздоровели 2 494 инфицированных

БАКУ /Trend/ - В Грузии за сутки выявлен 4 581 новый случай коронавируса, выздоровели 2 494 инфицированных, от коронавируса скончались 28 пациентов, передает в воскресенье Trend со ссылкой на специальный правительственный сайт stopcov.ge.

За 24 часа в стране проведено 46 123 теста на коронавирус.

Показатели выявления коронавируса составляют: суточный — 9,93%%, за последние 14 дней — 8,31%, за последние 7 дней — 8,99%.

Всего в Грузии с начала пандемии зарегистрировано 662 334 случая инфицирования коронавирусом, из которых выздоровел 612 481 и умерли 9 468 человек.

В стране сделано 1 911 877 прививок, за сутки вакцинировалось 4 681 человек.