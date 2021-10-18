Грузия и США планируют подписать договор о военном сотрудничестве

БАКУ /Trend/ - Министерство обороны Грузии и Пентагон планируют подписать соглашение, направленное на укрепление обороноспособности Грузии. Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Соединенные Штаты привержены оказанию помощи Грузии в укреплении ее оборонного потенциала и продвижении ее евроатлантической интеграции, написал ранее глава Пентагона Ллойд Остин на своей странице в Twitter.

Сегодня глава Пентагона, прибывший с визитом в Грузию, будет принят в министерстве обороны страны. Стороны обсудят оборонное сотрудничество между США и Грузией. Позже на совместной пресс-конференции будут сделаны заявления для СМИ.

Также в ходе визита Ллойд Остин проведет встречу с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

Глава Пентагона посетит одну из военных баз вооруженных сил Грузии и понаблюдает за совместными учениями американских и грузинских военнослужащих.

(Автор: Марьяна Ахмедова)