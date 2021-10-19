Делегация парламента Грузии провела первые встречи в Анкаре

Делегация парламента Грузии находится с официальным визитом в турецкой столице Анкаре. Делегацию возглавляет председатель комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

В рамках визита состоялась трехсторонняя встреча председателей комитетов по иностранным делам парламентов Грузии, Турции и Азербайджана.

Делегация также встретилась с группой дружбы турецкого парламента с Грузией.

Основными вопросами, которые обсуждались на трехсторонней встрече, были ключевые направления регионального сотрудничества, проблемы в Черноморском регионе и пути их решения, возможности для углубления межпарламентских связей и новые инициативы, которые укрепят трехстороннее сотрудничество.

В рамках визита также состоятся трехстороннее заседание комитетов по иностранным делам и встреча с председателем Великого национального собрания Турции.