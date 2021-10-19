В Грузии придется ввести обязательную вакцинацию - глава НЦКЗ

Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе считает, что стране придется ввести обязательную вакцинацию. Об этом он заявил в эфире телекомпании «Имеди» , передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузии".

Вакцинация против коронавируса в Грузии является добровольной.

«Хотим мы этого, или нет, нам придется ввести обязательную вакцинацию. Много рассуждают о том, что обязательная вакцинация противоречит правам человека, но поверьте, это не так. Вакцинация не противоречит ни легально, ни законодательно, ни морально», — сказал Гамкрелидзе.

Главный эпидемиолог считает, что в условиях пандемии обязательная вакцинация должна быть введена, в первую очередь, для медперсонала, а также для педагогов.

В настоящее время в Грузии вакцинировано 79% медиков и около 65% педагогов.

«Все еще низким остается показатель вакцинации среди медсестер и младшего медперсонала. Вакцинация также должна быть обязательной в школах для педагогов, и для других преподавателей. Мы уже давно ставим этот вопрос. Я надеюсь, что через определенный период и после обсуждений этот вопрос решится», — заявил Гамкрелидзе.

Вакцинацию педагогов следует увеличить до 80%, считает Гамкрелидзе.

По его словам, довольно низким остается процент вакцинации родителей школьников – 33%.

«Для того, чтобы школа была безопасной, родители, учителя и административный персонал должны быть вакцинированы», — подчеркнул Гамкрелидзе.

Главный эпидемиолог предупреждает, что Грузию ждет сложный ноябрь.

Он также недоволен тем, что процент ношения масок в Грузии упал до 47%.

«Когда этот показатель опускается ниже 50%, то это очень тревожно. Если мы увеличим процент ношения масок до 90-95%, то сможем спасти жизнь 250-300 человек, а если мы вакцинируем столько людей, сколько уже вакцинировано, то сможем спасти жизнь двух тысяч людей. Если не будут вакцинироваться, и не будут следовать рекомендациям, то нас ждет сложный ноябрь», — отметил Гамкрелидзе.

Ранее Гамкрелидзе заявил, что в Грузии уже началась пятая волна распространения коронавируса.

В Грузии с начала пандемии выявили более 670 тысяч случаев, более 616 тысяч выздоровели, а 9 546 скончались. По последним данным, в Грузии вакцинировано 1 920 934 человек, из них одной дозой — 1 013 507, а двумя полными дозами 907 106 граждан.

18 октября прививку против коронавируса сделали 6 203 человек, что по мнению специалистов является низкой цифрой. Эпидемиологи рассчитывали, что в Грузии ежедневно будет вакцинироваться не менее 25 тысяч человек.