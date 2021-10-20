В Грузии за сутки выявлено более 5,2 тыс. случаев заражения коронавирусом
БАКУ /Trend/ - В Грузии за сутки выявлены 5 219 новых случаев заражения коронавирусом, 2 348 человек выздоровели, 42 - скончались, сообщает в среду Trend со ссылкой на грузинские СМИ.
За последние 24 часа в стране проведены 57 301 тест на COVID-19.
Общее число заболевших коронавирусом в Грузии с начала пандемии достигло 675 771, из них 619 285 человек выздоровели, 9 588 - скончались.
В настоящее время 48 человек в стране находятся в связи с коронавирусом на карантине, 5 679 - на стационарном лечении.
По состоянию на 20 октября, вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли более 1,9 миллиона человек. За сутки вакцину от COVID-19 получили 5 543 человека.
(Автор: Марьяна Ахмедова)
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