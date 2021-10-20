Грузия упростила правила въезда для азербайджанских граждан

БАКУ /Trend/ - Невакцинированные граждане Азербайджана могут попасть в Грузию лишь предъявив отрицательный результат ПЦР-теста. Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

На сегодняшний день в Грузии действует упрощенный режим пересечения границы для вакцинированных туристов.

С 19 октября невакцинированные граждане определенных государств могут попасть в Грузию и без вакцины, предъявив отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного в течение 72 часов до поездки.

Граждане Украины, Казахстана, России, Беларуси, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Туркменистана и ряда других стран также могут воспользоваться этой возможностью.

Отметим, что на третий день пребывания в Грузии невакцинированным туристам необходимо повторно сдать ПЦР-тест. Штраф за отсутствие теста при выезде из страны составляет 2 000 лари.

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Эльдар Пашаев)