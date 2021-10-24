Премьер-министр Грузии обещал не допустить обязательной вакцинации в стране

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступает против введения обязательной вакцинации от коронавируса, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на "Новости-Грузия".

Ранее сегодня глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе заявил, что без введения «различных ограничительных или стимулирующих мер» привить от COVID-19 более 40% населения Грузии не удастся. Он является сторонником того, чтобы уже с ноября вакцинация стала обязательной для некоторых групп населения.

«Как председатель координационного совета и премьер-министр я не допущу обязательной вакцинации», — заявил Гарибашвили.

По его словам, граждан нужно «не принуждать, а убеждать в том, что вакцинация – единственное, безальтернативное решение».

«Наши граждане имеют право и возможность свободного выбора. Я изо всех сил старался доставить более чем достаточное количество вакцин вовремя, я привез миллионы вакцин и лично участвовал в процессе переговоров», — сказал он.