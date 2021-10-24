В Минздраве Грузии объяснили рост заболеваемости COVID низкими темпами вакцинации

Серьезный рост случаев заражения коронавирусом напрямую связан с низкими темпами вакцинации в отдельных регионах Грузии. Об этом заявила глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

«Высокий рост случаев коронавируса имеет место в Квемо-Картли, Кахети и Самцхе-Джавахети. В других регионах роста не наблюдается. Все это зависит от того, что именно в этих регионах активность по вакцинации была низкая», - заявила Тикарадзе.

По ее словам, системе удается справляться с потоком пациентов. Одновременно Тикарадзе указала, что показатель выявляемости новых случаев за неделю снизился, и оснований для введения дополнительных ограничений на данном этапе нет.

«Мы полностью контролируем эпидемиологическую ситуацию, а также коечный фонд. Безопасности пациентов ничего не угрожает. Я считаю, что эта волна фактически является продолжением четвертой волны, и ни в коем случае не пятой волной, и ее удастся преодолеть в рамках тех мер, которые мы проводим сегодня», - сказала глава Минздрава.