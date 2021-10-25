Денежные переводы в Грузию превысили инвестиции на 81 процент

БАКУ /Trend/ - Объем денежных переводов в Грузию в сентябре 2021 года увеличился на 8,8 процента - до 210 миллионов долларов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, что существенно повлияло на приток валюты в страну. Об этом сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Общая сумма денежных переводов из-за рубежа с января по сентябрь 2021 года увеличилась на 27,8 процента - до 1,7 миллиарда долларов по сравнению с отчетным периодом 2020 года.

Денежные переводы с января по сентябрь 2021 года превысили инвестиции на 81 процент за последние полтора года.

Наибольший объем денежных переводов за сентябрь 2021 года пришелся на следующие страны:

Россия – 38,5 миллиона долларов;

Италия – 34 миллиона долларов;

США – 24,5 миллиона долларов;

Греция – 20 миллионов долларов;

Израиль – 15,4 миллиона долларов.

Объем денежных переводов из Польши увеличился на 21 процент, из Германии – на 44 процента, из Казахстана – на 205 процентов, из Кыргызстана – на 238 процентов.

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Эльдар Пашаев)