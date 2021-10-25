Грузия, Молдова и Украина обсудили шаги для активизации отношений с ЕС

Грузия 25 октября 2021 23:06 (UTC+04:00)
Грузия, Молдова и Украина обсудили шаги для активизации отношений с ЕС

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился со своими молдавскими и украинскими коллегами по вопросам дальнейшей активизации сотрудничества между «Ассоциированным трио», передает Trend со ссылкой на 1TV.

По информации пресс-службы премьер-министра, в ходе видеоконференции премьер-министры трех стран подчеркнули необходимость активизации диалога и сотрудничества по вопросам европейской интеграции на основе меморандума, подписанного между «Ассоциированным трио», включая обмен опытом в реализации соглашений об ассоциации.

«Разговор также коснулся вопроса активизации отношений между «Ассоциированным трио» и Евросоюзом, в том числе важность установления отраслевого диалога. Премьер-министры положительно оценили усилия, предпринятые до сих пор в рамках «Ассоциированного трио», и совместные встречи с высокопоставленными должностными лицами ЕС, продолжение которых важно для содействия процессу европейской интеграции трех стран.

На встрече премьер-министры также обсудили саммит Восточного партнерства, запланированный на декабрь, и ожидания относительно будущих целей партнерства с учетом европейских устремлений и европейского выбора ассоциированных стран. Они подчеркнули важность координации между ассоциированными странами в преддверии саммита и выразили надежду, что саммит откроет новые возможности для стран-партнеров на их пути к дальнейшей интеграции в ЕС, основанной на принципах дифференциации и больше для большего», — говорится в информации пресс-службы премьер-министра.

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