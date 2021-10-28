Возобновляются прямые рейсы из аэропорта Кутаиси в Барселону и Вену

С 31 октября прямые рейсы из Кутаисского международного аэропорта возобновятся один раз в неделю, а со 2 ноября самая быстрорастущая бюджетная авиакомпания Европы WizzAir возобновит прямые рейсы из Кутаиси в Вену два раза в неделю, — информацию распространяет Объединение аэропортов Грузии, передает Trend со ссылкой на 1TV.

По данным ведомства, граждане Грузии могут поехать в Испанию и Австрию с целью туризма.

Путешествовать в Испанию в качестве туриста могут только лица, дважды вакцинированные любой доступной в Грузии вакциной, которые должны предъявить документ, подтверждающий вакцину, на границе (так называемая карта COVID-19 с QR-кодом). За 48 часов до вылета в Испанию необходимо заполнить онлайн-форму регистрации медицинского контроля по адресу www.spth.gob.es/create и предъявить полученный QR-код на границе.

Для поездки в Австрию гражданам Грузии необходимо предъявить на границе ПЦР-тест или тест на антигены, проведенный в течение последних 72 часов (последние 48 часов); Свидетельство о выздоровлении от вируса, выданное врачом, или доказательство вакцинации (BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnon and Johnson, BIBP-CorV — Sinopharm, Sinovac).

Для въезда на территорию Австрии человек считается полностью вакцинированным в течение дополнительных шести месяцев после второй дозы вакцины. Лица, получившие вакцину, для которой достаточно только одной дозы (например, Johnson & Johnson), считаются вакцинированными на 22-й день после вакцинации в течение 9 месяцев.