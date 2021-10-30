В сегодняшних выборах в Грузии приняли участие 49,09 % избирателей - ЦИК

Процесс голосования завершен, в выборах приняли участие 1 025 406 избирателей, что составляет 49,09% от общего числа избирателей. В голосовании в столице в течение дня приняли участие 478 642 избирателя (47,7%), - сообщила на брифинге в Центральной избирательной комиссии пресс-секретарь ЦИК Грузии Натия Иоселиани, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

ЦИК заявляет, что полностью были соблюдены антикоронавирусные правила.

«Избирательная администрация обращается ко всем сторонам, участвующим в выборах, с просьбой содействовать избирательной администрации в осуществлении ее деятельности в спокойной и рабочей обстановке, чтобы воля каждого избирателя была точно отражена, а процесс подсчета голосов прошел без помех», - заявили в ЦИК.