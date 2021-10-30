В сегодняшних выборах в Грузии приняли участие 49,09 % избирателей - ЦИК
Процесс голосования завершен, в выборах приняли участие 1 025 406 избирателей, что составляет 49,09% от общего числа избирателей. В голосовании в столице в течение дня приняли участие 478 642 избирателя (47,7%), - сообщила на брифинге в Центральной избирательной комиссии пресс-секретарь ЦИК Грузии Натия Иоселиани, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.
ЦИК заявляет, что полностью были соблюдены антикоронавирусные правила.
«Избирательная администрация обращается ко всем сторонам, участвующим в выборах, с просьбой содействовать избирательной администрации в осуществлении ее деятельности в спокойной и рабочей обстановке, чтобы воля каждого избирателя была точно отражена, а процесс подсчета голосов прошел без помех», - заявили в ЦИК.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
МИД Азербайджана осуждает освобождение армянского террориста, совершившего убийство турецкого консула
Награждена группа лиц, внесших вклад в развитие сферы сельского хозяйства Азербайджана - Распоряжение
МИД Турции распространил заявление об освобождении в США армянского террориста, убившего турецкого консула
Рабочая группа по вопросам разминирования освобожденных территорий Азербайджана провела очередное заседание
Состоялось заседание Рабочей группы по вопросам энергоснабжения на освобожденных территориях Азербайджана
ЧБТР готов поддержать Азербайджан в выполнении обязательств в рамках Парижского соглашения (Эксклюзив)
В Азербайджане привлеченные к учебным сборам военнообязанные успешно выполняют поставленные задачи (ФОТО/ВИДЕО)
Министр иностранных дел Азербайджана встретился с заместителем директора Европейского регионального бюро Верховного комиссариата ООН по делам беженцев