Окончательные результаты выборов в Грузии станут известны не позднее 13 ноября

Центральная избирательная комиссия подведет окончательные итоги второго тура выборов в органы местного самоуправления не позднее 13 ноября. Об этом заявил глава ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили сегодня на брифинге, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузии".

Накануне граждане Грузии выбирали мэров 20 муниципалитетов, в том числе в столице и четырех крупных городах – Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави. Кроме того, в 24 округах избирали 42 мажоритарных депутата местных собраний – сакребуло.

«Избирательная администрация официально подведет итоги второго тура выборов, как только будут завершены все предусмотренные законом процедуры, не позднее 13 ноября», — заявил Каландаришвили.

Согласно предварительным данным ЦИК, кандидаты правящей парии «Грузинская мечта» победили во втором туре выборов мэра в 19 из 20 городов. Единственным городом, где победил представитель оппозиционного «Единого национального движения», стала Цаленджиха.

Первый тур муниципальных выборов состоялся в Грузии 2 октября. Тогда правящая «Грузинская мечта» собрала почти половину голосов, получив 46,74% по партийным спискам. Кроме того, в первом же туре кандидаты ГМ одержали победу на выборах мэров 44 муниципалитетов.

«Единое национальное движение» вышло на второе место, получив 30,7% голосов. Несмотря на то, что ни один из кандидатов в мэры от ЕНД не смог одержать победу, оппозиция сочла итоги выборов 2 октября своим достижением, пообещав дать бой партии власти во втором туре.