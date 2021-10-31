Премьер Грузии примет участие в 26-ой сессии Конференции ООН по изменению климата

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили примет участие в работе саммита мировых лидеров на 26-ой сессии Конференции ООН по изменению климата, который пройдет 1-2 ноября в Глазго, передает Trend со ссылкой на 1TV.

Глава правительства вмесите с членами делегации уже отбыл в Соединенное Королевство. В состав делегации входят — заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Давид Залкалиани и начальник аппарата правительства Илья Дарчиашвили.

Премьер-министр обратится к участникам саммита 1 ноября, а также проведет двусторонние встречи на высоком уровне.

В саммите примут участие лидеры около 120 стран, — сообщает пресс-служба премьер-министра Грузии.