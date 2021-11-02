Потребительский тариф на газ в Грузии в этом году не повысится

Потребительский тариф на природный газ в Грузии не вырастет, говорится в сообщении Национальной регулирующей комиссии по энергетике и водоснабжению Грузии (GNERC), передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузии".

Вопрос подорожания потребительского газа стал активно обсуждаться в соцсетях после сообщения компании «Сокар Джорджия газ» о повышении тарифа для коммерческих пользователей с 1 декабря 2021 года.

На данный момент тариф для бизнес-сектора с учетом НДС составляет 1,10 лари за один кубометр, а со следующего месяца увеличится до 1,15 лари с учетом НДС.

«Исходя из высокого общественного интереса, GNERC поясняет, что потребительский тариф на природный газ для граждан не будет повышаться, как для бытовых абонентов компании «Тбилиси Энерджи» в Тбилиси, так и для жителей регионов – абонентов «Сокар Джорджия Газ», «Сакорггаз», и «Интер газ», для них действующие тарифы установлены до 31 декабря 2022 года», говорится в сообщении GNERC.

В комиссии отмечают, что устанавливают только тарифы на транспортировку и распределение для коммерческих потребителей, и не устанавливают стоимость потребительских тарифов.

Между тем в компании «Сокар Джорджия газ» объяснили, что необходимость корректировки цен для коммерческих пользователей вызвана ростом стоимости услуг и изменениями мировых цен на энергоносители.

Сначала компания в условиях пандемии не повышала цену на природный газ для коммерческих потребителей, однако, как отмечают в «Сокар Джорджия», это не отражало реальность рыночной цены.

«Учитывая сложившуюся ситуацию, мы решили изменить коммерческий тариф и привести его в соответствие с рыночной ценой в Грузии», — сказано в сообщении «Сокар Газ».

При этом цена на газ для компаний, производящих хлеб, останется неизменной.

С 1 июня компания газораспределительная компания Tbilisi Energy повысила тариф на газ. Жители Тбилиси платят за кубометр 53,972 тетри вместо 46,138 тетри.