Польша поддержит Грузию в развитии железнодорожной сферы в рамках проекта ЕС

БАКУ /Trend/ - Польша окажет поддержку Грузии в сфере развития железных дорог в соответствии с лучшими практиками и законодательством ЕС. Об этом было заявлено на встрече в онлайн-формате по финансируемому ЕС партнерскому проекту "Поддержка сближения правовой и институциональной базы Грузии с законодательством Евросоюза в области железных дорог", сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Во встрече приняли участие заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Гурам Гурамишвили, посол Польши в Тбилиси Мариуш Машкевич и другие официальные лица.

"Грузия готова к реформированию железнодорожной сферы в соответствии с лучшими практиками и законодательством ЕС. Надеемся, что данный проект поможет Грузии в дальнейшем выполнении ее обязательств по Соглашению об ассоциации с ЕС, включая развитие железнодорожной сферы", - сказал Гурамишвили.

По его словам, развитие железнодорожной сферы является одним из главных приоритетов правительства Грузии, в частности, большое значение имеет железная дорога Баку-Тбилиси-Карс (БТК).

"В целях дальнейшего развития сферы транспорта, в том числе железнодорожного, а также повышения транзитного потенциала Грузии государство активно участвует в различных региональных и международных инициативах, одним из главных приоритетов которых является развитие так называемого Среднего коридора для перевозки грузов между Европой и Азией через Грузию", - сказал Гурамишвили.

По словам замминистра, Грузия уже приступила к выполнению своих обязательств по Соглашению об ассоциации с ЕС, которые будут связаны с развитием правовой базы в железнодорожном секторе. В частности, в Железнодорожный кодекс Грузии уже внесены некоторые изменения, и подготовлено несколько проектов поправок к законодательным актам.

Нынешний проект, поддерживаемый ЕС, фокусируется на ключевых правовых актах, предусмотренных Соглашением об ассоциации, по формированию Европейского железнодорожного пространства, безопасности и совместимости железных дорог. Проект реализуется министерством инфраструктуры Польши.

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)