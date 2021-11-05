За время пандемии в Грузии от коронавируса скончались 117 медработников

За время пандемии в Грузии скончались 117 медработников, инфицированных коронавирусом. Об говорится в отчете Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья (NCDC) Минздрава Грузии, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузии".

На сотрудников медицинских учреждений приходится 0,3% от всего числа летальных исходов от COVID-19, зафиксированных в стране по состоянию на 1 октября 2021 года.

40,2% скончавшихся медработников – мужчины, 59,8% — женщины. Более трети из них – это средний медицинский персонал, медсестры и медбратья. Большая часть умерших, 68,4%, приходится на возрастную группу от 30 до 70 лет. медсестра и ме6дработкни не имеющие высшего медицинского образования — 36, 3%.

Больше всего летальных исходов выявлено в Тбилиси – в столице от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 45 сотрудников больниц (38,5% от общего числа умерших). В Имеретии зафиксировано 23 летальных исхода (19,7%), в Аджарии – 18 фактов (15,4%).

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года. На сегодняшний день в стране с населением 3,7 миллиона человек выявлены 743 511 заразившихся. Выздоровели 681 919 пациентов, 10 300 человек умерли.

По состоянию на 5 ноября в Грузии провели 1 995 150 прививок. При этом полный курс вакцинации от коронавируса прошли 948 507 человек, что составляет 33,2% взрослого населения страны.