В Грузии за сутки выявлено более 5 тыс. случаев заражения коронавирусом
БАКУ /Trend/ - В Грузии за сутки выявлены 5 240 новых случаев заражения коронавирусом, 2 235 человек выздоровели, 68 - скончались, сообщает в субботу Trend со ссылкой на грузинские СМИ.
За последние 24 часа в стране проведены 53 544 теста на COVID-19.
Общее число заболевших коронавирусом в Грузии с начала пандемии достигло 748 751, при этом 684 154 человека выздоровели, 10 368 - скончались.
В настоящее время 37 человек в стране находятся в связи с коронавирусом на карантине, 6 707 - на стационарном лечении.
По состоянию на шестое ноября, вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли более двух миллионов человек. За сутки вакцину от COVID-19 получили 4 942 человека.
(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)
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