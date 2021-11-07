В Грузии ожидается принятие ряда новых решений в связи с вакцинацией населения

Завтра в Грузии состоится заседание Координационного совета и будет принят целый ряд решений, по которым уже есть консенсус, сообщил глава Национального центра контроля заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

«Это будут поощрительные мероприятия для граждан старше 60 лет, а также т.н. «зеленый паспорт». Эти меры должны максимально увеличить охват вакцинации в стране, потому что без вакцинации эта пандемия не закончится, нас ждут новые волны и, к сожалению, большие человеческие потери… Нужно отметить, что 99% из умерших от коронавируса были не привиты», - сказал Амиран Гамкрелидзе.

По словам Гамкрелидзе, сложно предсказать, как будут развиваться события.

«Мы очень хотели охватить вакцинацией 60% взрослого населения, но сейчас вакцинированы 33,3%. Мы далеки от реализации национального плана вакцинации, поэтому необходимо сделать все - вести агрессивную коммуникационную кампанию, вводить меры стимулирования и так называемую систему «зеленого паспорта», чтобы как-то вакцинировать больше людей», - сказал Амиран Гамкрелидзе.