Грузинский импорт из Азербайджана превысил $389 млн

БАКУ /Trend/ - Грузия в январе - сентябре 2021 года увеличила импорт из Азербайджана на 8,1 процента в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (360,4 миллиона долларов) - до 389,6 миллиона долларов. Об этом сообщает Trend со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии.

В Топ-5 товаров по стоимости импорта в указанный период вошли:

- горюче-смазочные материалы – 259,4 миллиона долларов;

- промышленные товары – 100,6 миллиона долларов;

- продукты питания и напитки – 20,3 миллиона долларов;

- товары производственного назначения – 4,9 миллиона долларов;

- транспортное оборудование – 2,8 миллиона долларов.

Азербайджан в январе - сентябре 2021 года занял пятое место в числе стран - экспортеров в Грузию. При этом доля Азербайджана в грузинском импорте составила 5,5 процента от его общего объема.

Импорт Грузии в указанный период вырос на 21,6 процента по сравнению с январем - сентябрем 2020 года (5,7 миллиарда долларов) - до семи миллиардов долларов.

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)