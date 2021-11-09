По сообщению Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства, экспорт мандаринов из Грузии увеличился на 100%, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

По информации ведомства, по состоянию на 7 ноября 2021 года, из Грузии экспортировано 478 тонн мандаринов, что на 100% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Стоимость экспорта составила 171 000 долларов, что на 54% больше по сравнению с 2020 годом.

Экспорт мандаринов в 2021 году осуществлялся в Армению (383 тонны), Россию (67 тонн), Украину (18 тонн) и Словению (10 тонн).