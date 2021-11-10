В Грузии третьей дозой вакцины сможет привиться любой человек старше 18 лет

Третьей дозой вакцины, т.н. бустером сможет привиться любой человек старше 18 лет, заявила заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния на брифинге, проведенном после Совета по иммунизации, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

«Бустерную дозу может использовать любой человек старше 18 лет, который был привит любой вакциной. В этом случае, человек, вакцинированный препаратами Sinopharm и Sinovac, для бустерной дозы может использовать вакцину Sinopharm или Sinovac или сделать дозу Pfizer.

В случае AstraZeneca, через шесть месяцев человек может сделать дополнительно бустерную дозу препаратом Pfizer.

Что касается людей, привившихся вакциной Pfizer, то для них, естественно, рекомендуется использовать дозу Pfizer через 6 месяцев после второй прививки.

«Я хотела бы уточнить, что люди старше 60 лет, которые были вакцинированы Sinovac и Sinopharm, могут использовать бустерную дозу не через шесть месяцев, а через три или шесть месяцев после второй прививки», — заявила Тамар Габуния и добавила, что использование бустерных доз в стране начнется с завтрашнего дня.