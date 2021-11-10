В Грузии за сутки выявлено более 5 тыс. случаев заражения коронавирусом

БАКУ /Trend/ - В Грузии за сутки выявлен 5 751 случай заражения коронавирусом, 3 647 человек выздоровели, 78 - скончались, сообщает в среду Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

За последние 24 часа в стране проведены 57 046 тестов на COVID-19.

Общее число заболевших коронавирусом в Грузии с начала пандемии достигло 766 818, при этом 700 568 человек выздоровели, 10 662 - скончались.

В настоящее время 54 человека в стране находятся в связи с коронавирусом на карантине, 6 806 - на стационарном лечении.

По состоянию на 10 ноября, вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли более двух миллионов человек. За сутки вакцину от COVID-19 получили 6 976 человек.

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)