В Грузии за сутки выявлено более 5 тыс. случаев заражения коронавирусом
БАКУ /Trend/ - В Грузии за сутки выявлен 5 751 случай заражения коронавирусом, 3 647 человек выздоровели, 78 - скончались, сообщает в среду Trend со ссылкой на грузинские СМИ.
За последние 24 часа в стране проведены 57 046 тестов на COVID-19.
Общее число заболевших коронавирусом в Грузии с начала пандемии достигло 766 818, при этом 700 568 человек выздоровели, 10 662 - скончались.
В настоящее время 54 человека в стране находятся в связи с коронавирусом на карантине, 6 806 - на стационарном лечении.
По состоянию на 10 ноября, вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли более двух миллионов человек. За сутки вакцину от COVID-19 получили 6 976 человек.
(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)
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