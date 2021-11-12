Грузия обнародовала наиболее экспортируемые товары в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Экспорт Грузии в Азербайджан с января по сентябрь 2021 года составил 400,2 миллиона долларов. Об этом сообщает Trend со ссылкой на Национальное статистическое управление.

При этом показатель текущего года увеличился на 22,3 процента по сравнению с 327,1 миллиона долларов США за аналогичный период 2020 года.

Товарами-лидерами, экспортируемыми из Грузии в Азербайджан за январь-сентябрь 2021 года, в стоимостном выражении стали:

Транспортное оборудование – 207,1 миллиона долларов;

Промышленные поставки – 67,6 миллиона долларов;

Продукты питания и напитки – 48 миллионов долларов;

Потребительские товары – 47,8 миллиона долларов;

Товары производственного значения – 24,2 миллиона долларов;

Горюче-смазочные материалы – 4,2 миллиона долларов.

Азербайджан занимает 3-е место среди ведущих торговых партнеров по экспорту с Грузией. При этом доля Азербайджана составляет 13,4 процента в общем объеме грузинского экспорта.

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Эльдар Пашаев)