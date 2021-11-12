Грузия обнародовала наиболее экспортируемые товары в Азербайджан
БАКУ /Trend/ - Экспорт Грузии в Азербайджан с января по сентябрь 2021 года составил 400,2 миллиона долларов. Об этом сообщает Trend со ссылкой на Национальное статистическое управление.
При этом показатель текущего года увеличился на 22,3 процента по сравнению с 327,1 миллиона долларов США за аналогичный период 2020 года.
Товарами-лидерами, экспортируемыми из Грузии в Азербайджан за январь-сентябрь 2021 года, в стоимостном выражении стали:
Транспортное оборудование – 207,1 миллиона долларов;
Промышленные поставки – 67,6 миллиона долларов;
Продукты питания и напитки – 48 миллионов долларов;
Потребительские товары – 47,8 миллиона долларов;
Товары производственного значения – 24,2 миллиона долларов;
Горюче-смазочные материалы – 4,2 миллиона долларов.
Азербайджан занимает 3-е место среди ведущих торговых партнеров по экспорту с Грузией. При этом доля Азербайджана составляет 13,4 процента в общем объеме грузинского экспорта.
(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Эльдар Пашаев)