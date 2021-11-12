Правительство Грузии обсуждает пути привлечения иностранных инвестиций в туристическую отрасль

Правительство Грузии обсуждает инвестиционные проекты, направленные на создание новых курортов. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина, передает Trend со ссылкой на Новости Грузия.

Сегодня Миэкономики представило до 40 инициатив по созданию новых туристических центров по всей стране, а также предусматривающих реализацию разных индустриальных и логистических проектов. Предложения обсудили на встрече с премьером Ираклием Гарибашвили.

«Из рассмотренных предложений в ближайшее время будут выбраны наиболее привлекательные с точки зрения инвестиций и начнется работа по их проектированию», - сказано в сообщении.

На данном этапе выделено три проекта: обустройство туристической инфраструктуры у крупнейшего археологического объекта в Грузии в селе Самшвилде Тетрицкаройского муниципалитета, развитие нового курорта в регионе Рача-Лечхуми и Квемо Сванети, а также возможность появления новых туристических сервисов в окрестностях памятников культурного наследия.

По словам Гарибашвили, новые инвестиционные предложения будут стимулировать интерес инвесторов к вложениям в туризм в Грузии. Премьер добавил, что это будет способствовать созданию новых рабочих мест, равному экономическому развитию регионов и повышению уровня благосостояния населения.