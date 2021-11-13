В Грузии собрали в два раза больше оливок, чем в прошлом году

Урожайность оливок в Грузии в 2021 году увеличилась примерно в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом, сообщает Общественное телевидение Грузии, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

По данным Ассоциации оливок, к этому времени уже собрано 200 тонн оливок. Процесс сбора продолжится до конца ноября.

Грузинские оливки продаются не только на внутреннем рынке, но и экспортируются - в основном в Великобританию и страны СНГ.

«Цифры вырастут, потому что сбор еще не закончился. Обычно он заканчивается в конце ноября, и может продлиться до середины декабря. Грузинское оливковое масло вполне выдерживает конкуренцию с маслами других ведущих стран-производителей, поэтому оно составляет конкуренцию зарубежным маслам по качеству и цене», — сообщили в ассоциации.

24-26 ноября в Грузии пройдет 114-я сессия Международного совета по оливкам, 57-я сессия Консультативного совета и Всемирный день оливок.