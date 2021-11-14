Туристический поток из Азербайджана в Грузию снизился

БАКУ /Trend/ - Число туристов из Азербайджана, посетивших Грузию с января по октябрь 2021 года, сократилось на 77,1 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (287 275 человек) и на 94,9 процента по сравнению с январем-сентябрем 2019 года (1,2 миллиона) – до 65 867.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на отчет Национальной администрации туризма Грузии.

Таким образом, в указанный период Азербайджан занял 7-е место в топ-10 стран по числу посетивших Грузию туристов.

По данным администрации, в целом число туристов в Грузии за десять месяцев 2021 года сократилось на 7,7 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (1,6 миллиона) и на 79 процентов по сравнению с январем-октябрем 2019 года (6,6 миллиона) - до 1,5 миллиона.

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Эльдар Пашаев)