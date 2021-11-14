В Грузии обсудили логистические и индустриальные проекты

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили провел встречу с членами экономической команды, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

«По поручению премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили продолжается работа над новыми инвестиционными проектами. После туристических проектов сегодня премьер-министр обсудил логистические и индустриальные проекты на встрече с членами экономической команды.

Для предложения инвесторам подготовлены проекты, которые включают развитие логистических центров, портовой инфраструктуры, грузовых терминалов в международных аэропортах страны. Также ведется работа над крупными проектами в различных производственных отраслях, включая машиностроение и интернет-технологии», - говорится в сообщении администрации правительства.