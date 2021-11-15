В Грузии за сутки выявлено более 1,8 тыс. случаев заражения коронавирусом

БАКУ /Trend/ - В Грузии за сутки выявлены 1 820 новых случаев заражения коронавирусом, 6 017 человек выздоровели, 82 - скончались, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

За последние 24 часа в стране проведены 20 166 тестов на COVID-19.

Общее число заболевших коронавирусом в Грузии с начала пандемии достигло 785 911, при этом 722 399 человек выздоровели, 11 057 - скончались.

В настоящее время 51 человек в стране находится в связи с коронавирусом на карантине, 6 847 - на стационарном лечении.

По состоянию на 15 ноября, вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли более двух миллионов человек. За сутки вакцину от COVID-19 получили 1 874 человека.

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Натаван Эфендиева)