В Грузии за сутки выявлено более 1,8 тыс. случаев заражения коронавирусом
БАКУ /Trend/ - В Грузии за сутки выявлены 1 820 новых случаев заражения коронавирусом, 6 017 человек выздоровели, 82 - скончались, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на грузинские СМИ.
За последние 24 часа в стране проведены 20 166 тестов на COVID-19.
Общее число заболевших коронавирусом в Грузии с начала пандемии достигло 785 911, при этом 722 399 человек выздоровели, 11 057 - скончались.
В настоящее время 51 человек в стране находится в связи с коронавирусом на карантине, 6 847 - на стационарном лечении.
По состоянию на 15 ноября, вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли более двух миллионов человек. За сутки вакцину от COVID-19 получили 1 874 человека.
(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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