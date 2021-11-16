Премьер Грузии обсудил инвестиционную среду в стране с управляющим директором Rothschild & Co

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с управляющим директором Rothschild & Co. Ариэлем Маллардом де Ротшильдом. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра, передает Trend со ссылкой на 1TV.

На встрече в администрации правительства обсуждалась благоприятная инвестиционная среда в Грузии.

«Премьер-министр отметил, что экономическая команда правительства интенсивно работает над крупными инвестиционными проектами, которые в ближайшее время планируется предложить иностранным инвесторам. По словам Ираклия Гарибашвили, речь идет о туризме, а также о логистических и промышленных проектах, в том числе о создании финансовых центров, и правительство Грузии будет максимально поддерживать представителей бизнеса, заинтересованных в инвестициях в страну.

На встрече присутствовал специальный советник премьер-министра Грузии по иностранным инвестициям Вазил Худак», — отмечается в информации главы правительства.