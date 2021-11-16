В Грузии за сутки выявлено более 5 тыс. случаев заражения коронавирусом
БАКУ /Trend/ - В Грузии за сутки выявлены 5 204 новых случая заражения коронавирусом, 4 785 человек выздоровели, 83 - скончались, сообщает во вторник Trend со ссылкой на грузинские СМИ.
За последние 24 часа в стране проведены 52 834 теста на COVID-19.
Общее число заболевших коронавирусом в Грузии с начала пандемии достигло 791 115, при этом 727 184 человека выздоровели, 11 140 - скончались.
В настоящее время 70 человек в стране находится в связи с коронавирусом на карантине, 6 718 - на стационарном лечении.
По состоянию на 16 ноября, вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли более двух миллионов человек. За сутки вакцину от COVID-19 получили 8 224 человека.
(Автор: Марьяна Ахмедова)
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