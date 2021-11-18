В регионах Грузии темп вакцинации вырос почти на 100%

Жители регионов Грузии за последнюю неделю, с 8 по 16 ноября, стали активнее вакцинироваться от коронавируса, рост составил 98%, сообщает Минздрав Грузии, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

По данным на 17 ноября, в Грузии вакцинировано 34% взрослого населения, это очень низкий показатель, если учесть, что в планы Минздрава входила вакцинация 60% населения до конца года.

Активнее всего вакцинируются в Гурии (Западная Грузия) – в период с 8 по 16 ноября там сделали прививки 2 236 человек, это на 148% выше показателя прошлой недели с 30 октября по 7 ноября, когда привились 964 человека.

В регионе Шида Картли (Восточная Грузия) привились за эту неделю 3 196 человек, рост составил 129% (неделей раньше привились 1 395 человек).

Меньше всего показатель вакцинации за последнюю неделю увеличился в Тбилиси – только на 75%. В период с 8 по 16 ноября в столице привились 22 268 человек, а неделей раньше - 12 719 человек.

Минздрав отмечает, что рост темпа вакцинации произошел за счет граждан пенсионного возраста (старше 60 лет).

Это связано с тем, что правительство назначило пенсионерам за вакцинацию финансовую выплату в 200 лари (66 долларов), если они сделают прививку до 1 января.

В итоге в Грузии за последнюю неделю вакцинировалось на 539% пенсионеров больше, чем в начале месяца – с 30 октября по 7 ноября привились 159 человек, а за последнюю неделю уже 1016.