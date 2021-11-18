Литва передаст Грузии более 50 тыс. доз вакцины от COVID-19

БАКУ /Trend/ - Грузия получит 50 310 доз вакцины Comirnaty производства Pfizer из Литвы безвозмездно.

Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу посольства Литвы в Грузии.

Как сказала премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, Литва продолжает оказывать помощь в вакцинации тем, кто в ней нуждается: "Только солидарность и единство помогут быстрее преодолеть пандемию”.

По последним данным, в Грузии вакцинировались от коронавируса более 2 миллионов человек, и уровень вакцинации с 8 по 16 ноября увеличился на 98 процентов.

(Автор: Марьяна Ахмедова)