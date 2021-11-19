Товарооборот между Грузией и Азербайджаном за 10 месяцев превысил $892 млн
Лента новостей
В Азербайджане будет усилена соцзащита работников органа ИВ, являющегося субъектом контрразведывательной деятельности
Госагентство Азербайджана разъяснило, в каких случаях ветеранам войны может быть изменена группа инвалидности
В Азербайджане значительно усовершенствована цифровая инфраструктура по оценке инвалидности - госагентство
На азербайджано-иранской границе от мин расчищены 25 га освобожденной от оккупации территории (ФОТО)
Госагентство Азербайджана опровергло утверждения об аннулировании инвалидности 200 тыс. граждан (ФОТО)